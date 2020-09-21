Поездка в отпуск северных работников за счет работодателя: что поменялось в 2020 году

На основании ст. 325 ТК раз в два года северным сотрудникам за счет работодателя возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Это право возникает вместе в правом на отпуск.

По закону, эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок. Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить.

Работники негодовали, депутаты пытались исправить ситуацию, но в итоге все закончилось хорошо. Власти решили эту проблему.

Рассказываем обо всем по порядку.

Кому положено

Если работник трудится в федеральном госучреждении расположенном на Крайнем севере, то работодатель возместит ему, в том числе, и проезд к месту отдыха несовершеннолетних детей.

Если компания коммерческая, то этот вопрос остается на усмотрение работодателя. Такую норму могут предусмотреть в колдоговоре, другом локальном акте компании, но коммерческий работодатель не обязан нести такие допрасходы. Его обязанность — раз в 2 года оплатить проезд в отпуск самого сотрудника.

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в коммерческих фирмах устанавливается коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами.

Если говорить про работников федеральных учреждений, то для них нормы и правила такой компенсации прописаны в Постановлении Правительства 12.06.2008 № 455.

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Люди интересуются

В виду сложившейся в этом году ситуации, у многих северян отпуска сорвались. А как быть с оплатой проезда, ведь работник не виноват, что не смог никуда поехать? Этот вопрос люди адресовали в Роструд.

К сожалению, сначала трудинспекторы ничем не могли порадовать жителей северных территорий и отвечали, что данная компенсация является целевой выплатой и не переносится на другие периоды.

Депутаты стараются

В дело вступили депутаты. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «недопустимо экономить на людях, живущих в самых суровых климатических и природных условиях».

В Госдуму поступил законопроект № 963908-7, согласно которому предусмотренные на 2020 год для жителей Крайнего Севера компенсации на поездки к местам отдыха должны действовать и весь 2021 год.