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Поездка в отпуск северных работников за счет работодателя: что поменялось в 2020 году

На основании ст. 325 ТК раз в два года северным сотрудникам за счет работодателя возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Это право возникает вместе в правом на отпуск.

По закону, эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок. Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить.

Работники негодовали, депутаты пытались исправить ситуацию, но в итоге все закончилось хорошо. Власти решили эту проблему.

Рассказываем обо всем по порядку.

Кому положено

Если работник трудится в федеральном госучреждении расположенном на Крайнем севере, то работодатель возместит ему, в том числе, и проезд к месту отдыха несовершеннолетних детей.

Если компания коммерческая, то этот вопрос остается на усмотрение работодателя. Такую норму могут предусмотреть в колдоговоре, другом локальном акте компании, но коммерческий работодатель не обязан нести такие допрасходы. Его обязанность — раз в 2 года оплатить проезд в отпуск самого сотрудника.

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в коммерческих фирмах устанавливается коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами.

Если говорить про работников федеральных учреждений, то для них нормы и правила такой компенсации прописаны в Постановлении Правительства 12.06.2008 № 455.

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Люди интересуются

В виду сложившейся в этом году ситуации, у многих северян отпуска сорвались. А как быть с оплатой проезда, ведь работник не виноват, что не смог никуда поехать? Этот вопрос люди адресовали в Роструд.

К сожалению, сначала трудинспекторы ничем не могли порадовать жителей северных территорий и отвечали, что данная компенсация является целевой выплатой и не переносится на другие периоды.

Депутаты стараются

В дело вступили депутаты. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «недопустимо экономить на людях, живущих в самых суровых климатических и природных условиях».

В Госдуму поступил законопроект № 963908-7, согласно которому предусмотренные на 2020 год для жителей Крайнего Севера компенсации на поездки к местам отдыха должны действовать и весь 2021 год.
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Власти решают

Было принято Постановление Правительства № 887 от 19.06.2020 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».

Документ предусматривает, что компенсацию за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году.

В Постановлении определены некоторые нюансы продления права на компенсацию.

Например, если работник уже получил компенсацию, но не смог ею воспользоваться, то в течение 7 дней он должен вернуть деньги работодателю (если перевозчик вернул деньги за билеты).

Возвращать компенсацию не придётся, если перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул за них деньги работнику.

Роструд разъясняет

После принятия вышеназванного Постановления Правительства люди стали интересоваться — нужно ли как-то доказывать невозможность использования своего права на компенсацию в 2020 году?

Разъяснения по этому поводу на днях дали в Роструде.

Там пояснили, что законодательством не установлена обязанность работника каким-либо образом доказывать причины, по которым он не смог реализовать свое право на оплату проезда. При необходимости достаточно сослаться на нормативные акты федерального и регионального уровней о введении режима повышенной готовности.

Кроме того, работодатель может издать внутренний локальный акт с рекомендацией не использовать отпуска в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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