Меняются правила освобождения полевого довольствия от страховых взносов

Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1022670-7 с масштабными поправками в НК, которые, в том числе, затрагивают перечень необлагаемых взносами выплат.

Власти решили ограничить размер полевого довольствия, который освобождается от взносов.

Дело в том, что сейчас полевое довольствие нормируется только для целей НДФЛ. Не облагается НДФЛ только сумма в 700 рублей. Эту норму ввели в 2019 году. А вот в отношении страховых взносов ограничение не действовало. Можно было не облагать любую сумму полевого довольствия.

Об этом, в частности, сообщает Минфин в письме № 03-15-06/8619 от 10.02.2020:

нормирование не подлежащей обложению страховыми взносами суммы суточных, установленное пунктом 2 статьи 422 НК, на суммы полевого довольствия не распространяется.

Теперь эта лазейка закрывается. Внесены поправки в п. 2 ст. 422 НК.

Норма необлагаемого взносами полевого довольствия будет такой же, как и для НДФЛ — 700 рублей.

Превышение надо будет облагать взносами.

Таким образом «необлагаемые правила» в ст. 217 и 422 НК «подружат» между собой.