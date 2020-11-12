Допрасходы на физлиц по договору ГПХ освободят от страховых взносов

Сейчас на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных законами компенсационных выплат (в пределах норм), связанных с расходами физлица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам ГПХ.
Это правило работает, когда заказчик компенсирует физлицу его расходы. Если же компания сама оплатила что-то за физлицо — например, его проживание или питание, то такая выплата от взносов не освобождается.
Об этом, в частности, сообщает ФНС в письме № БС-4-11/27131@ от 30.12.2019.
Получается, что суть расходов одна и та же, а обложение взносами зависит от того, кто перечислял за них деньги — сам исполнитель по ГПХ или его заказчик.
Это недоразумение исправят. Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1022670-7 с масштабными поправками в НК, которые, в том числе, затрагивают перечень необлагаемых взносами выплат.
Норма по освобождению от взносов выплат исполнителям-физлицам по договорам ГПХ:
|Сейчас
|Будет потом
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Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса:
все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных:
с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера
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Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса:
суммы, выплачиваемые плательщиком на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физического лица, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера, а также оплата плательщиком таких расходов.