Допрасходы на физлиц по договору ГПХ освободят от страховых взносов

Сейчас на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных законами компенсационных выплат (в пределах норм), связанных с расходами физлица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам ГПХ.

Это правило работает, когда заказчик компенсирует физлицу его расходы. Если же компания сама оплатила что-то за физлицо — например, его проживание или питание, то такая выплата от взносов не освобождается.

Об этом, в частности, сообщает ФНС в письме № БС-4-11/27131@ от 30.12.2019.

Получается, что суть расходов одна и та же, а обложение взносами зависит от того, кто перечислял за них деньги — сам исполнитель по ГПХ или его заказчик.

Это недоразумение исправят. Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1022670-7 с масштабными поправками в НК, которые, в том числе, затрагивают перечень необлагаемых взносами выплат.

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Норма по освобождению от взносов выплат исполнителям-физлицам по договорам ГПХ: