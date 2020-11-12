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Более 60% регионов занижают прожиточный минимум

Более, чем в двух третях российских регионов занижают прожиточный минимум. Такого мнения придерживаются в Минтрудасоцразвития.

Это мнение высказал замглавы ведомства Андрей Пудов в ходе рассмотрения в Госдуме законопроекта об изменении методики расчета МРОТ и прожиточного минимума.

«Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели», — сказал Пудов.

Первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев со своей стороны заявил, что принятие документа поспособствует «наведению порядка» с региональными прожиточными минимумами.

«В 61 субъекте они занижены. Они будут повышены. Это значит, большее количество людей будет получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия», — отметил парламентарий.

По его словам, и МРОТ, и прожиточный минимум при новой методике расчета вырастут больше, чем при сохранении нынешней.

«Потому что рост МРОТ и прожиточного минимума в ближайшие годы будет опережать уровень инфляции, значит, минимальные доходы хоть немного, но будут расти», — прогнозирует Исаев.

По материалам «ТАСС».

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