Более 60% регионов занижают прожиточный минимум

Более, чем в двух третях российских регионов занижают прожиточный минимум. Такого мнения придерживаются в Минтрудасоцразвития.
Это мнение высказал замглавы ведомства Андрей Пудов в ходе рассмотрения в Госдуме законопроекта об изменении методики расчета МРОТ и прожиточного минимума.
«Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели», — сказал Пудов.
Первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев со своей стороны заявил, что принятие документа поспособствует «наведению порядка» с региональными прожиточными минимумами.
«В 61 субъекте они занижены. Они будут повышены. Это значит, большее количество людей будет получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия», — отметил парламентарий.
По его словам, и МРОТ, и прожиточный минимум при новой методике расчета вырастут больше, чем при сохранении нынешней.
«Потому что рост МРОТ и прожиточного минимума в ближайшие годы будет опережать уровень инфляции, значит, минимальные доходы хоть немного, но будут расти», — прогнозирует Исаев.
По материалам «ТАСС».