Управлять автомобилем могут разрешить с 17 лет

В России хотят разрешить управлять автомобилем с 17 лет. Но только под присмотром водителя-наставника.

С такой инициативой выступило МВД, направившее в правительство масштабный законопроект с поправками в закон «О безопасности дорожного движения».

Сейчас на права можно сдать в 17 лет, но за руль сесть дадут только после достижения 18 лет. Авторы инициативы полагают, что за год навыки могут растеряться, а значит, нужно разрешить подросткам управлять автомобилем. Но под присмотром.

Порядок вождения и требования к наставникам обозначат позднее в постановлении правительства.

Подобное сопровождение нужно «в целях оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством и осуществления контроля за соблюдением ПДД», сказано в поправках.

Иакже в поправках указано, что для вождения грузовых машин будет необходим стаж вождения не менее 1 года. А для получения иностранцами российских прав категории D, им нужно будет самостоятельно выучить правила и сдать внутренний экзамен в автошколе.

Еще одна планируемая поправка — невозможность получить права после езды в пьяном виде в течение года после их лишения.

По материалам «Коммерсантъ».