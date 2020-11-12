Обязательный аудит для фондов и малых предприятий будет отменен

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предлагающий отменить обязательный аудит для субъектов малого предпринимательства.

Документ был внесен на рассмотрение ГД в июне 2020 года, и до сих пор не был рассмотрен.

Законопроектом предлагается повысить финансовые критерии обязательного аудита, предусмотренные федеральным законом, соответственно: по выручке с 400 млн до 800 млн рублей; по сумме активов бухгалтерского баланса - с 60 млн до 400 млн рублей. Эта мера позволит освободить от обязательного аудита субъекты малого предпринимательства, то есть снизить в отношении них финансовое и административное обременение, говорится в пояснительной записке.

В этом же проекте есть измнения для фондов и акционерных обществ. Под обязательный аудит будут попадать только АО, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. А фонды - только те, у которых за предшествующий отчетному год поступления имущества и денег превышают 3 млн руб. Исключения - государственные внебюджетные фонды, специализированная организация управления целевым капиталом и фонд, имеющий статус международного.



Кроме того, законопроект предусматривает уточнение определения Кодекса профессиональной этики аудиторов, обеспечивающее полное раскрытие содержания данного документа, а также установление, что основой разработки Кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций является кодекс профессиональной этики, принимаемый Международной федерацией бухгалтеров.

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Законопроект в целом поддержан Правительством, поэтому есть надежда, что он в скором времени будет принят.