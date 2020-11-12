Налоговые каникулы для МСП продлили до конца года. Для кого-то это может обернутся банкротством из-за действий ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на три месяца — до конца года — налоговых каникул для МСП и индивидуальных предпринимателей из ряда наиболее пострадавших отраслей.

«Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки, восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года», — заявил Мишустин в начале заседания правительства, которое проходило сегодня.

В подписанном постановлении есть перечень видов деятельности, для которых продлеваются налоговые каникулы.

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Отодвигается не только срок уплаты налогов, но и месяц, с которого они будут уплачиваться в рассрочку, согласно постановлению № 409. Напомним, что в нем есть пункт 1.1, который в новой редакции выглядит вот так:

«1.1.Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов, предусмотренных подпунктами „а“ -„г“ пункта 1 настоящего постановления, производится равными частями в размере одной двенадцатой подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых платежей), страховых взносов ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), страховых взносов, продленный на основании соответствующего подпункта пункта1 настоящего постановления»

С виду все хорошо и замечательно, а в реальности многие организации и ИП из-за этого пункта оказались без собственных денег — им не возвращают переплаты по налогу.