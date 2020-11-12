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Налоговые каникулы для МСП продлили до конца года. Для кого-то это может обернутся банкротством из-за действий ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на три месяца — до конца года — налоговых каникул для МСП и индивидуальных предпринимателей из ряда наиболее пострадавших отраслей.

«Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки, восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года», — заявил Мишустин в начале заседания правительства, которое проходило сегодня.

В подписанном постановлении есть перечень видов деятельности, для которых продлеваются налоговые каникулы.

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Отодвигается не только срок уплаты налогов, но и месяц, с которого они будут уплачиваться в рассрочку, согласно постановлению № 409. Напомним, что в нем есть пункт 1.1, который в новой редакции выглядит вот так:

«1.1.Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов, предусмотренных подпунктами „а“ -„г“ пункта 1 настоящего постановления, производится равными частями в размере одной двенадцатой подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых платежей), страховых взносов ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), страховых взносов, продленный на основании соответствующего подпункта пункта1 настоящего постановления»

С виду все хорошо и замечательно, а в реальности многие организации и ИП из-за этого пункта оказались без собственных денег — им не возвращают переплаты по налогу.
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Дело в том, что кто-то особо умный в ФНС заложил в программу алгоритм, который разбивает по месяцам не только недоимку, которую должны в бюджет налогоплательщики, но и переплаты по налогам, которую бюджет должен вернуть. «Клерк» об этом уже писал.

Отсрочка по налогам, по мнению ФНС, означает и отсрочку по возврату переплаты. На год

И жалобы на это продолжают появляться в форуме. Вот что написали недавно:

«По результатам деятельности за 2019 год у нас образовалась переплата по налогу на прибыль. За полугодие 2020г. у нас был убыток а в 3 квартале 2020г. мы показали прибыль, и уплатили ее за минусом переплаты. Однако наша налоговая инспекция ссылаясь на Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 570 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409“ аннулирует нашу переплату и ставит в уменьшение только 1/12 часть от этой переплаты, и как следствие у нас появляется недоплата. В телефонном разговоре они сказали, что будут в течении 12 месяцев возвращать нам по 1/12 нашей же переплаты».

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Тем же, кто просто хочет вернуть переплаченный налог, возвращают по 1/12. Таким образом ФНС решило «поддержать» пострадавший бизнес, кредитуя за его счет бюджет? Для кого-то из бизнесменов это может закончится банкротством, ведь лишних денег сейчас у них нет.

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