Отсрочка по налогам, по мнению ФНС, означает и отсрочку по возврату переплаты. На год

Люди пишут, что у налоговиков в программе разбивается для пострадавших отраслей не только налоговая задолженность, но и переплата. И засчитывается частями. Зачем?

Длиннопостом поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, подскажите это у только нас или кто ещё столкнулся? Как? Опять „хотели как лучше, а получилось как всегда“?. Советы писать жалобу не нужны — написали. Но срок ответа.... может ещё есть идеи.

Коротко: пострадавшая отрасль, ОСНО, переплату по прибыли обнулили, и вместо ее зачета по итогам 9 мес. — доплата. Подробнее ниже. Кто-то сталкивался?

За 2019 год сумма к уменьшению по Декларации 200 тыс. руб. (переплата) За 1 кв. 2020 сумма к уменьшению по Декларации 300 тыс. руб. (переплата авансов). Из-за того, что клиент относится к пострадавшей отрасли, сначала ИФНС в карточке отразила сумму переплаты за 2019 год, а сумму переплаты за 1 квартал 2020 должна была отразить октябрем 2020, так как была отсрочка.

Сейчас выяснилось следующее:

переплату за 2019 год сторнировали (то есть переплата в ИФНС вообще не числится, так как не отражены декларации);

Правительство решило „разбить“ начисления за 2019 и 1 кв. 2020 года на 12 месяцев и отразить начисления с 30.10.20 и 30.11.20 соответственно, то есть 30.10.20 начислится переплата 200 тыс. руб./12 и т.д.

То есть, вернуть полмиллиона пострадавшим — год.

Как мне сказали в ИФНС они сами писали обращение разработчикам, что разбить надо только тем, у кого была сумма к уплате, а тем у кого была сумма к возмещению — „растягивать“ ее не надо. В ответ им написали, что было письмо от Правительства, в котором указано разбить и никаких исключений там не было. Посоветовали написать жалобу в Управление или в Центральный аппарат, на уровне ИФНС они ничего сделать не могут».

То есть, программе до лампочки, обязанность к уплате у налогоплательщика, или переплата. Она и то и то растягивает порциями на год. Это специально так сделали, или не понимают суть отсрочки?

Вот что пишут в комментариях:

«Жаль, но могу только посочувствовать. 😡😢. Наш опыт показывает, что подобные косяки исправляются только жалобами:-( чем больше, тем лучше) и исправления несколько месяцев можно прождать».

Кто-то тоже на эмоциях — не было задолженностей, а тут раз — и судебный приказ на взыскание.

«Ну все, пропал дом. Мишустин ушёл наверх и теперь вместо исправления косяков „а нам так сказали“. Блин!!!! Сказали, потому что как всегда не учли кучу нюансов. Я тоже тут очередной зуб на ИФНС заимела — в августе присылают официально подписанную бумагу, что задолженностей нет . В сентябре — судебный приказ на взыскание. До каких пор все это безнаказанно будет проходить? Когда уже хоть кто то ответит за незаконное удержание средств налогоплательщиков!!! Сорри за эмоции — срезонировало».

Кто-то считает, что сверху просто не верят, что переплаты по налогам бывают:

«Там люди не верят в ситуацию, когда переплата по НП, вот и не сделали оговорку».

Ну да, может в ТЗ неясно прописано было. А может, при написании алгоритмов специально так «ошиблись». Зато как красиво доложили, что все сделано и все хорошо!

Налоговые каникулы бизнесу на полгода продлить решили. Переплаты тоже растянут на этот срок?