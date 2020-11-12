Необлагаемую матпомощь в 50 000 руб. можно будет выплачивать опекунам

Сейчас работодатели могут выплатить своим сотрудникам матпомощь в размере до 50 000 рублей и не облагать ее НДФЛ. Это возможно в случае, если:

у сотрудника родился ребенок;

сотрудник усыновил ребенка.

Теперь таких случаев будет три. Необлагаемую матпомощь можно будет выплачивать опекунам в течение года после установления опеки.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении соответствующий законопроект № 1022670-7 с масштабными поправками в НК.

Напомним, матпомощь по случаю опеки над ребенком сейчас не облагается страховыми взносами, а вот в части НДФЛ такой льготы нет. Ее введут с 2021 года.

Таким образом приводят в соответствие нормы статьи 217 НК по НДФЛ и статьи 422 НК о страховых взносах.

Отметим, что выплата такой матпомощи является правом, а не обязанностью работодателя. Дело в том, что некоторые сотрудники уверены — раз выплата прописана в НК, то она является обязательной. Это не так.