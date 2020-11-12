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В столице появится новый общественный уполномоченный — по вопросам молодежного предпринимательства

Новый омбудсмен будет заниматься вопросами молодежного бизнес-образования и защитой молодых компаний.

Об этом сообщила на форуме «Сильные идеи для нового времени» столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.

«В экосистему уполномоченного в 2021 году войдет общественный уполномоченный по вопросам молодежного предпринимательства. Он будет заниматься развитием молодежного бизнес-образования, защитой молодых компаний, поддержкой молодежных инициатив в сфере предпринимательства», — сказала она.

Корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова поддержала инициативу.

«Отличная идея — детские бизнес-омбудсмены. Это потенциальная практика для тиражирования на всю страну. Дети хотят быть вовлечены, хотят быть услышанными», — отреагировала она.

По материалам «ТАСС».

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