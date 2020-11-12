В столице появится новый общественный уполномоченный — по вопросам молодежного предпринимательства

VadimBA Очень много лет тому назад мне довелось столкнуться с одним ... Как покупка лицензии от 1С может обернуться уголовным делом:...

Winny Buh В целом неплохо, только ссылка 1С:Фреш у вас ведет на какой-... Обзор интернет-бухгалтерий 2020-2021