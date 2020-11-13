Пособие на детей от 3 до 7 лет переведут на карты «Мир» с 1 июня 2021 года

Срок перехода на карту «Мир» для получения пособий на детей от 3 до 7 лет предлагается продлить до 1 июня 2021 года. Соответствующий проект размещен на федеральном портале.

В переходный период, который предлагается установить до 1 июня, пособие могут перечисляться на карту любой платежной системы.

Сейчас родитель, подавая заявление на получение выплаты, указывает счет в банке. После 1 июня 2021 года, если у гражданина на момент перечисления выплаты карта «Мир» не будет привязана к указанному в заявлении счету, то банк не сможет перечислить средства на этот счет.

После 1 июня 2021 года перевод средств будет возможен только на счета, либо привязанные к карте «Мир», либо на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные счета.

Если гражданин хочет получать выплату именно на пластиковую карту, то к 1 июня необходимо сообщить в органы соцзащиты тот номер счета, который привязан к карте «Мир». Если родитель не планируют заводить карту «Мир», а счет, который был указан в заявлении, привязан к другой карте, необходимо завести счет, который не привязан к какой-либо пластиковой карте и сообщить его реквизиты в органы соцзащиты.