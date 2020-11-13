Налоговики скоро придут с полицией. Как защититься? Приглашаем на бесплатный вебинар

Как понять, что компания попала в поле зрения не только налоговиков, но и сотрудников ОЭБиПК? Какие риски могут быть и как их минимизировать?

Центр обучения «Клерка» и спикер Владимир Китсинг приглашают на бесплатный вебинар: «Уголовная ответственность по результатам налоговых проверок: инструменты защиты». Он пройдет 1 декабря с 10:00 до 11:30.

На вебинаре вы узнаете:

Противоправные налоговые схемы.

Как правоохранители собирают доказательную базу: запрос, опрос, обследование.

Алгоритм работы с запросом из полиции.

Правила поведения во время опроса/допроса.

Правила поведения в ходе обследования.

Практические рекомендации как минимизировать уголовные риски: кейсы «доследственная проверка» и «уголовное дело» с разбором ошибок.

Профилактика уголовных рисков, защита информации, обучение сотрудников.

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