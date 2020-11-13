Управляющие компании не публикуют сведения о доходах и расходах в ГИС ЖКХ

Каждая вторая управляющая компания не публикует информацию о доходах и расходах и не размещает эту информацию в системе ГИС ЖКХ. Жители не знают, куда тратятся их деньги.

Об этом сообщили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса, пишут «Известия».

Выяснилось, что из более 18 тыс. имеющих лицензии УК ни одна не заполнила информацию о площади домов в своем управлении, а также о своей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (РСО). Каждая вторая компания не размещает информацию о доходах и расходах, каждая пятая — о количестве домов в управлении и численности персонала, говорится в исследовании

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Эксперты указывают, что это приводит к непрозрачности работ управляющих компаний. Они могут завышать стоимость услуг.

В 2018–2020 годах за нарушения, связанные с ГИС ЖКХ, УК выписали 657 штрафов (в среднем по 5,7 тыс. рублей) и выдали 3,3 тыс. предупреждений. Всего к ответственности привлекли 2 661 УК, пишет издание.

По ст. 13.19.1 КоАП, за неразмещение информации в системе предусмотрены штрафы 5–10 тыс. рублей для должностных лиц и 30–50 тыс. рублей для компаний. Могут вынести предупреждение. Для УК эти штрафы не такие большие, а потому должного эффекта они не оказывают.

А сами представители управляющих компаний заявляют, что система ГИС ЖКЖ далека от совершенства. Система излишне громоздкая, постоянно «зависает», загружать в нее документы и большие объемы информации неудобно и сложно. Кроме того, в региональных УК часто не хватает персонала.