Российским СМИ рекомендуют не пользоваться YouTube

Роскомнадзор рекомендует российским СМИ размещать контент на отечественных платформах вместо YouTube.

Об этом он пишет у себя на сайте:

Участились случаи применения администрацией видеохостинга Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации.

Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента.