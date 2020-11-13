Фразу Гагарина «Поехали!» хотят запатентовать

«Роскосмос» подал в Роспатент на регистрацию фразу «Поехали!» по таким категориям, как парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

По словам пресс-службы, цель такого дейтсивя — защитить историческую память.

«Последнее время теме космоса стало уделяться пристальное внимание, что порождает создание различных товаров космической тематики, есть креативные интересные проекты, с которыми мы с удовольствием сотрудничаем. Но есть и те, кому чуждо правовое поле и историческая память. Именно для того, чтобы наши обозначения были не только узнаваемыми, но и защищёнными, корпорация сейчас занимается регистрацией таких обозначений, выявлением и предупреждением различных нарушений в этой области», — сказали в пресс-службе.

В госкорпорации сообщили, что инициировали регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто использует их для наименования товаров и услуг, не имеющих отношения к «Роскосмосу».

По материалам «РИА Новости».