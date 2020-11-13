Предлагают снизить подоходный налог для регулярно проходящих диспансеризацию

Эксперт Минздрава предложил снижать пенсионный возраст мужчин после рождения третьего ребенка и последующих детей. И снизить НДФЛ для регулярно проходящих диспансеризацию.

С таким предложением выступил Олег Аполихин, главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью.

«Необходимо предусмотреть снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка и на один год после рождения каждого следующего», — сказал он.

Также он предложил снизить подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию в качестве поощрения. При этом эксперт уточнил, что наказывать тех, кто этого не делает, он не призывает.

Эксперт также рекомендует предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отпуск для отцов по уходу за малолетним ребенком до трех лет.

По материалам «ТАСС».