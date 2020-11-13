Продление налоговых отсрочек для туристической отрасли позволит ее спасти, считает вице-премьер

Вице-премьер Чернышенко заявил, что продление отсрочек по уплате налогов для туристической отрасли позволит ее сохранить.

«Благодаря отсрочке уплаты налогов в первой половине года туриндустрия смогла подготовиться и провести на хорошем уровне летний туристический сезон, который в связи с высоким спросом и благоприятными погодными условиями удалось продлить до середины осени. По нашим оценкам, турпоток составил 70% от уровня прошлого года, несмотря на пандемию. Принятое премьером Михаилом Мишустиным решение о продлении сроков уплаты налогов для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года является очень своевременным и имеет важное значение для поддержки отрасли туриндустрии. Эти и другие меры помогают сохранять бизнес и продолжать работать», — сказал Чернышенко.

Ранее Мишустин заявил на заседании правительства, что по поручению президента правительство продлевает «налоговые каникулы» для бизнеса. По его словам, соответствующее постановление уже подписано. Эта мера коснется компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.

По материалам «ТАСС».