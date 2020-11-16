Расходы на рекламу в соцсетях можно учитывать при УСН

В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 346.16 НК на УСН можно уменьшить доходы на расходы на рекламу товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания.

О какой рекламе речь? Минфин в письме от 26.10.2020 г. № 03-11-06/2/92939 уточнил, что указанные расходы принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль статьей 264 НК.

В соответствии с пунктом 4 статьи 264 НК к расходам организации на рекламу, в частности, относятся расходы на рекламные мероприятия через СМИ, информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании.

Таким образом, затраты на оплату услуг по продвижению социальных сетей могут учитываться в составе расходов при определении налоговой базы по УСН.