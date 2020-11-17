Как считать амортизацию по основному средству б/у

Приобретая основные средства, бывшие в употреблении, организация вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

При этом срок полезного использования данных ОС может быть определен как установленный предыдущим собственником, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Такая норма заложена в п. 7 ст. 258 НК.

Если же у предыдущего собственника данные ОС уже были полностью самортизированными, то можно самостоятельно определять срок полезного использования с учетом требований техники безопасности и других факторов.

В случае приобретения бэушных ОС у физлица (не ИП), организация не вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом требований п. 7 ст. 258 НК, так как физлицо не устанавливает срок полезного использования ОС и не амортизирует его для целей налогообложения.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 27.10.2020 № 03-03-07/93315.