Оптимизация штата госслужащих начнется с 1 января 2021 года

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев — до 1 апреля.

С таким предложением он выступил в понедельник, открывая совещание с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

Мишустин напомнил, что кабмин неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать систему управления, однако сроки проведения административной реформы не раз переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

По его словам, необходимы «не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти». Сейчас почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными, заметил Мишустин. Он пояснил, что кабмин проанализировал работу всех федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им структур и подготовил решения по оптимизации. Будет создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с проведением реформы.

📌 Реклама

Сокращение будет проводиться в основном за счет вакантных мест. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств.

Согласно утвержденному решению, штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на 5%, территориальных органов — на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда, поясняет в понедельник пресс-служба правительства России.

Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 сотрудников, служб и агентств — не менее 25 сотрудников.

Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов власти. Каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.