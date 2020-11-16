Предприниматели Москвы получили отсрочку арендных платежей на 15 млрд рублей

Всего 3,5 тыс. предпринимателей и организаций в Москве воспользовались мерой поддержки бизнеса в виде отсрочки платежей за аренду городской недвижимости на общую сумму 15,4 млрд рублей.

«Организации и индивидуальные предприниматели оформили отсрочку платежей за аренду городской недвижимости за второй квартал 2020 года на общую сумму 15,42 млрд рублей. Этой мерой уже воспользовались 3,5 тыс. предпринимателей. Все остальные получатели могут воспользоваться своим правом до конца года», — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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Согласно постановлению правительства Москвы № 212 о мерах экономической поддержки бизнеса во время пандемии, предприниматели, арендующие у города землю и недвижимость, вправе получить отсрочку имущественно-земельных платежей за второй квартал 2020 года в связи с ограничениями в рамках антикризисной поддержки бизнеса. Так, девелоперы могут перенести до конца декабря 2020 год оплату аренды городской земли по масштабным инвестиционным проектам, а также при изменении цели предоставления участков.

Собственники застраиваемых земель могут отсрочить трехмесячные платежи за изменение вида разрешенного использования своих участков. Проценты при этом взиматься не будут. На таких же условиях столичные власти разрешают представителям малого и среднего предпринимательства перенести платежи по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых у города нежилых помещений.

Оформление отсрочки до конца 2020 года позволит избежать начисления пеней в случае неуплаты арендных платежей за второй квартал.

Чтобы получить отмену или отсрочку имущественно-земельных платежей, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в столичный департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и по почте на адрес департамента городского имущества.