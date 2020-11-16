Проект по отмене декларации по УСН застрял в Госдуме

Сегодня один из известных бухгалтерских порталов сообщил новость – декларация по УСН с 2021 года будет отменена. Основание – проект Минфина, размещенный на федеральном портале.

Между тем напомним, что данный проект был размещен 12 декабря 2019 года, а уже 30 декабря 2019 года работа с ним была завершена, и проект был внесен в Госдуму.

Сейчас законопроект № 875583-7 об отмене декларации по УСН находится в стадии подготовки ко второму чтению. Первое чтение было 20 февраля 2020.

Второе чтение должно было состояться 13 апреля 2020, но его отложили.

Напомним, планируется отменить декларации по УСН с 1 июля 2021 года для тех налогоплательщиков, которые используют онлайн-кассы и применяют объект «доходы».