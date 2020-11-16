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Уровень столичной безработицы вырос в 7 раз в сентябре

В Москве в 7 раз увеличилась безработица. На данный момент в столице 186 тыс. безработным, им предлагается 260 тыс. вакансий.

Об этом сообщил руководитель департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак.

«Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально. В семь раз в Москве возросла безработица, достигла пика в сентябре — было 223 тыс. безработных. Как правило, в допандемийный период многие за мерило брали цифры международной организации труда. Официально регистрируемая безработица еще две недели назад была выше по Москве, чем МОТ <...> В Москве ситуация с рынком труда достаточно позитивная, большое количество компаний предлагают вакансии: уровень [числа] вакансий превышает уровень [количества] людей, которые безработны, у нас порядка 260 [тыс.] вакансий», — сказал Стружак.

Он уточнил, что уровень регистрируемой безработицы в столице превысил 3%, в 2019 году этот показатель составлял 0,37%. Стружак добавил, что на выплаты по безработице в проекте бюджета столицы на 2021 год предусмотрено более 2 млрд рублей. В Москве к каждому пособию, помимо федеральной выплаты, производится ежемесячная доплата из городского бюджета в размере 850 рублей как материальная помощь, а также 1 450 рублей как доплата за пользование транспортом.

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«С начала года при помощи службы занятости трудоустроено 150 тыс. человек, две трети из них нашли работу за последние четыре месяца. Сейчас Москва занимает первое место в рейтинге регионов Минтруда [РФ] по трудоустройству на постоянное место работы. На сегодняшний день уровень безработицы — порядка 186 тыс. человек», — сказал глава департамента.

Как уточнили в пресс-службе департамента, уровень безработицы в сентябре превысил показатель прошлого года в 7,7 раза. Сегодня уровень безработицы снижен и составляет 2,5%. Официально в Москве зарегистрировано порядка 184,4 тыс. человек без работы.

По материалам «ТАСС».

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