Россияне все чаще обращаются к коллекторам с просьбой выкупить их долги

Должники просят коллекторов выкупать их долги с целью их объединения в один долг. Такую тенденцию выявили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Доля таких должников выросла в шесть раз к октябрю 2020 года. С 0,5% до 3%. Рост обращений начался с апреля.

По данным ассоциации, 85% желающих объединить долги имеют обязательства перед микрофинансовыми организациями (МФО), 5% — только перед банками, а оставшиеся 10% должны и тем и другим. 62% таких клиентов задолжали разным кредиторам сумму до 100 тыс. руб., почти треть — до 500 тыс. руб.

«По факту мы говорим об элементах рефинансирования просроченной задолженности, когда два—четыре долга [клиента будут] объединены в единый платеж», — поясняет механизм президент НАПКА Эльман Мехтиев.

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В Ассоциации отмечают, что 90% обратившихся ранее пытались рефинансировать свои кредиты, но им отказали из-за просрочек.

«В отличие от традиционного кризиса пандемийный отличается своей непредсказуемостью, никто точно не может сказать, когда он завершится, как быстро вернутся доходы на прежний уровень. Поэтому неудивительно, что должники задумались над тем, как снизить эти платежи», — говорит гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников.

Он отмечает, что в условиях кризиса не все кредиторы были готовы снижать размер платежа.

Скорее всего, люди о снижении платежей давно задумывались, просто решили прибегнуть к крайней мере из-за того, что лучше не становится.

По материалам «РБК».