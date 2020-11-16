Петербуржцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 15 января

Работающие петербуржцы 65 лет и старше, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. Об этом сообщает отделение ФСС по Санкт-Петербургу.

При этом гражданам не нужно обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.

ольничные по карантину оплачиваются гражданам напрямую Фондом социального страхования (ФСС) без привлечения средств работодателей.

Лист нетрудоспособности (электронный больничный лист) оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работающим медицинской организации.

Для оформления больничного листка работодатель обязан направить в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС электронный реестр сведений.

Больничный лист могут оформить застрахованным работающим гражданам 65 лет и старше при условии, что они:

не переведены на удалённую работу;

не находятся в отпуске;

соблюдают режим самоизоляции.

Если возникнут вопросы по больничным, можно задать их по телефону круглосуточной горячей линии ФСС 8800-302-75-49.