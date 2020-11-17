Конституционный суд: налог на имущество зависит от фактического использования здания, а не предназначения земли

Конституционный суд рассмотрел жалобу ОАО «Московской шерстопрядильной фабрики», которая сомневалась в конституционности подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2 Налогового кодекса. Решение суда оказалось в пользу общества, хотя сам подпункт соответствует основному закону страны.

Фабрика арендует два земельных участка, из которых один предоставлен ему правительством Москвы для эксплуатации зданий под торговые и производственные цели, а другой — для эксплуатации здания под офисные и образовательные цели в соответствии с разрешенным использованием участка. Несколько зданий, принадлежащих фабрике на праве собственности и расположенных на указанных земельных участках, постановлением правительства Москвы включены в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. ОАО оспорило это в суде с тем обоснованием, что фактически здания используются под производственные и образовательные цели, а не для размещения офисов или торговых объектов.

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В мае 2019 года Мосгорсуд отказал в удовлетворении заявленных требований. Суд посчитал, что все эти здания отвечают признакам объектов недвижимости, в отношении которых налоговую базу следует определять по их кадастровой стоимости, а критерий фактического их использования не имеет правового значения.Это решение в целом поддержал и Верховный суд.

В своем постановлении КС указывает, что решения органов власти о возможности строительства на определенных территориях торговых объектов относится к градостроительному зонированию, но никак не означают, что все здания на этой территории являются торговыми центрами и должны облагаться налогом на имущество, исходя из кадастровой стоимости, как торговые центры.

Взимание налога на имущество организаций от кадастровой стоимости зданий исключительно из-за того, что они расположены на земельном участке, один из видов разрешенного использования которого предусматривает размещение торговых объектов, хотя объект недвижимости имеет иное назначение и фактическую эксплуатацию, не оправданно в конституционно-правовом отношении, поскольку допускает возложение повышенной налоговой нагрузки на налогоплательщика без экономических на то оснований и не позволяет применить для расчета налоговой базы более благоприятное для налогоплательщика общее правило ее определения исходя из среднегодовой стоимости имущества.