Если первая квартира была куплена до 2014 года, вычет по НДФЛ на вторую квартиру не дадут

Как известно, сейчас можно получить имущественный вычет на покупку нескольких квартир в общей сумме до 2 млн. рублей.
Однако это правило действует только с 2014 года. Раньше вычет давался на одно жилье — неважно, какой стоимости.
Между тем люди не теряют надежду повторно получить вычет на вторую квартиру при условии что первая была куплена до 2014 года, ее стоимость была менее 2 млн. рублей и вычет по не был получен.
Граждане пишут запросы в Минфин. Но тщетно. Периодически ведомство дает одно и то же разъяснение — вычет в этом случае не положен.
Так, в частности, в письме Минфина от 27.10.2020 № 03-04-05/93511 сообщается, что в случае если имущественный налоговый вычет был предоставлен в отношении объекта недвижимого имущества, приобретенного до 1 января 2014 года, то оснований для получения указанного вычета в отношении другого объекта недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2014 года, не имеется.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.