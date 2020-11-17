Если первая квартира была куплена до 2014 года, вычет по НДФЛ на вторую квартиру не дадут

Как известно, сейчас можно получить имущественный вычет на покупку нескольких квартир в общей сумме до 2 млн. рублей.

Однако это правило действует только с 2014 года. Раньше вычет давался на одно жилье — неважно, какой стоимости.

Между тем люди не теряют надежду повторно получить вычет на вторую квартиру при условии что первая была куплена до 2014 года, ее стоимость была менее 2 млн. рублей и вычет по не был получен.

Граждане пишут запросы в Минфин. Но тщетно. Периодически ведомство дает одно и то же разъяснение — вычет в этом случае не положен.

Так, в частности, в письме Минфина от 27.10.2020 № 03-04-05/93511 сообщается, что в случае если имущественный налоговый вычет был предоставлен в отношении объекта недвижимого имущества, приобретенного до 1 января 2014 года, то оснований для получения указанного вычета в отношении другого объекта недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2014 года, не имеется.

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