Установлена допустимая доля иностранных работников на 2021 год по видам деятельности

Опубликовано постановление Правительства РФ об установлении допустимой доли иностранных работников в 2021 году для некоторых видов экономической деятельности.

По прежнему нельзя привлекать иностранных работников для работы в аптеках, на рынках, нестационарных торговых объектах. В специализированных розничных магазинах, торгующих алкоголем и табачной продукцией иностранцев не должно быть более 15% от общей численности персонала.

Допустимая доля иностранных работников в лесоводстве и лесозаготовке составляет 50% общей численности работников, используемых такими субъектами, в выращивании овощей — 50%, в строительстве — 80%, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 70%.

Снижены доли иностранных работников в пассажирских и грузоперевозках — вместо 26% в 2020 году, на 2021 год установлена доля 24%.

Привести численность используемых работников в соответствие с постановлением следует до 1 января 2021 года, следует из документа.