По статистике, средняя выручка на один субъект малого и среднгего бизнеса выросла на 5,9% по сравнению с прошлым кварталом

В третьем квартале 2020 года выручка на один субъект малого и среднего предпринимательства выросла в среднем увеличилась на 5,9% к показателю второго квартала.

Такие данные приводятся в ежеквартальном Индексе роста МСП. Его составляют Институт экономики роста им. Столыпина, аппарат бизнес-омбудсмена Титова, на основе статистики Сбербанка.

«Рост выручки в среднем на одно малое и среднее предприятие составил плюс 5,9% относительно второго квартала — в результате отложенного спроса и снятия ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Предприятиям сектора МСП удалось нарастить средний объем выручки на одно предприятие на 336 тыс. рублей относительно предыдущих двух кварталов», — говорится в материалах исследования.

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По данным аналитиков, из-за снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, которое было введено с апреля, сектор начал «обеляться».

«На базе имеющихся данных можно сделать уже первую оценку эффектов — общий объем фонда оплаты труда [за третий квартал к предыдущему кварталу] вырос на 11,3%, средняя заработная плата выросла на 8,2%, число занятых приросло на 2,9%», — отмечается в исследовании.

В целом потребительские расходы в третьем квартале выросли по всем категориям. Наибольший прирост наблюдается по расходам на туризм и транспорт — плюс 394,6%; одежду, обувь и аксессуары — плюс 332,1%; кафе, бары и рестораны — плюс 234,7%.

Вообще, эта статистика очень похожа на анекдот про среднюю температуру по больнице.

По материалам «ТАСС».