Московские бизнесмены получили отсрочку по уплате налога на имущество и торговому сбору на 3,5 млрд рублей

Столичные предприниматели получили отсрочку на платежи по имущественным налогам и торговому сбору на общую сумму 3,5 млрд рублей, сообщается на сайте правительства Москвы.

Московским организациям из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей предоставили отсрочку до 31 декабря 2020 года по уплате авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за первый квартал. На 9 ноября такая отсрочка предоставлена 4,93 тыс. организаций, объем отсрочки составил 2,5 млрд рублей.

Кроме того, отсрочку платежей по уплате торгового сбора за первый квартал до конца года получили 26 тыс. плательщиков сбора на 72,3 тыс. объектов, ее сумма составила почти 1 млрд рублей.

«Отсрочку платежей по имущественному и земельному налогам получили 3,5 тыс. торговых предприятий на общую сумму 1,5 млрд рублей, 220 гостиниц, санаторно-курортных и туристических организаций на сумму 260 млг рублей, 560 объектов культуры, спорта, досуга, индустрии развлечений, компаний по организации выставок и конференций, кинотеатров — на 440 млн рублей», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.