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Книжная сеть «Республика» заявила о своем банкротстве

Сеть книжных магазинов «Республика» подала в арбитражный суд заявление о своем банкротстве.

Как уточнили в «Республике», ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети.

С 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки.

Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО «Республика» подано более 40 исков.

Дело №А40-222392/2020.

По материалам «РИА Новости».

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