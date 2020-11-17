Книжная сеть «Республика» заявила о своем банкротстве

Сеть книжных магазинов «Республика» подала в арбитражный суд заявление о своем банкротстве.
Как уточнили в «Республике», ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети.
С 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки.
Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО «Республика» подано более 40 исков.
Дело №А40-222392/2020.
По материалам «РИА Новости».