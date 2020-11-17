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Налоговая служба опробовала процедуру медиации в переговорах с должниками

Приоритетной в деятельности налоговых органов является аналитическая и превентивная работа, заявил глава УФНС по Санкт-Петербургу Александр Гнедых на видеоконференции, организованной региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей. Он рассказал о завершении первой в истории налоговой службы медиативной процедуры.

Суть механизма медиации заключается в привлечении третьей стороны (медиатора) — независимого эксперта, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору (в данном случае по претензиям налоговой службы в отношении хозяйственной деятельности организации), при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения

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Для начала процедуры медиации с налогоплательщиком заключается соглашение с учетом норм Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», удостоверяемое нотариально. Такое соглашение является для налоговых органов своего рода гарантией исполнения налоговых обязательств, а для налогоплательщика — возможностью избежать выездной налоговой проверки по вопросам и периодам, на которые распространяется действие соглашения.

Первым опытом построения новой системы взаимоотношений между налоговыми органами и представителями бизнеса стало заключение соглашения между МИФНС России № 21 по Санкт-Петербургу и ООО «Риф» (до реорганизации ООО «Таллер»).
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Налоговым органом после проведения контрольно-аналитических мероприятий до налогоплательщика была доведена информация о выявленных рисках неуплаты налогов. После ряда консультаций с независимой стороной (медиатором) сторонами достигнуты договоренности, в соответствии с которыми налогоплательщиком в удобные для него сроки уточнены его налоговые обязательства, уплачены соответствующие суммы налога, устранены риски.

Сама процедура привлечения медиатора в налоговые споры пока недостаточно формализована, и в Петербурге используется по внутренним регламентам, пишет «Фонтанка.ру». Александр Гнедых признается, что пока только планирует направить в центральный аппарат предложение о том, чтобы она была принята на вооружение в федеральном масштабе, и в этом случае регламенты будут прописаны уже четко.

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Следует заметить, что медиаторы бесплатно не работают, а за чей счет была проведена процедура медиации, глава петербургской УФНС не рассказал.

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