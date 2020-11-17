Минцифры разрабатывает новое приложение, в котором можно сообщить о заболевании COVID-19

Минцифры разрабатывает новое приложение, чтобы россияне добровольно могли сообщить о том, что заболели коронавирусом.
«Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Разработанное Минцифры приложение позволяет эффективно решить эту задачу», — цитирует сообщение пресс-службы министерства ТАСС.
По данным главы Минцифры Максута Шадаева, использование приложения абсолютно анонимно и безопасно.
«В нем не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — приводит его слова пресс-служба министерства.