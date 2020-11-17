С 1 января на Кубани хотят вернуть курортный сбор

Власти Краснодарского края планируют прекратить мораторий на курортный сбор с 1 января 2021 года, который действует там из-за пандемии.

Об этом сообщил сообщил вице-губернатор края Александр Руппель.

«С 1 января однозначно [будет возвращен курортный сбор на Кубани]. Мы видим серьезное восстановление, мы видим загрузку на сегодня отелей. Она доходит до 90%», — сказал Руппель.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года. До конца 2019 года он действовал в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях.

Размер сбора составляет 10 рублей, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.

По материалам «ТАСС».