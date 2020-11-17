В Москве установили меры поддержки для категории «дети войны»

В Москве принят законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки москвичей, относящихся к категории «дети войны».

Документом вводится новая льготная категория «дети войны», в которую предлагается включить москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Для детей войны устанавливается ежемесячная городская денежная выплата за счет средств бюджета Москвы, размер которой будет определяться в соответствии с законом о бюджете столицы на соответствующий год и плановый период и нормативными правовыми актами правительства Москвы, передает ИА ТАСС.

Кроме того, законопроект устанавливает льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.