Власти Крыма выставили на продажу «Массандру»

Власти Крыма выставили на аукцион акции известного винодельческого и виноградарского объединения «Массандра», оценив лот более чем в 5,3 млрд рублей.

В начале октября сообщалось, что власти преобразовали предприятие «Массандра» в акционерное общество, 100% акций находится в собственности республики. Размер ожидаемых поступлений в бюджет Крыма после приватизации — 6 млрд рублей. 14 октября парламент региона поддержал приватизацию винзавода до конца 2020 года, одобрив внесение соответствующих изменений в программу приватизации.

«Массандра» производит вино из винограда с крымских виноградников, которые тянутся от Фороса до Судака. Их общая площадь составляет около 4 тыс. га, пишет РБК.

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После вхождения Крыма в состав России в 2014 году «Массандре» вернули 1,6 га земли, которую годом ранее, когда полуостров принадлежал Украине, передали в собственность физических лиц. В феврале 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев передал предприятие в собственность Крыма.

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Какранее «Коммерсант» , некоторых депутатов Госсовета Крыма возмутила установленная стоимость предприятия, они сочли оценку заниженной. Для сравнения приводятся земли краснодарского «Абрау-Дюрсо», 2,9 тыс. га которого оцениваются в 19,9 млрд руб., а 11 тыс. га «Массандры» стоят в пять раз дешевле.

Кроме того, «Массандра» имеет бесценную винотеку, содержащую десятки тысяч элитных вин. По словам правозащитников, одну только коллекцию вин можно оценить в сотни миллионов долларов.