НКО на УСН учитывает доходы от субаренды в составе внереализационных

Как автономной некоммерческой организации учитывать доходы от сдачи помещения в субаренду в целях налога при УСН? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-12-13/95661 от 03.11.2020.

АНО вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых создана указанная организация.

Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются внереализационными доходами налогоплательщика, если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 НК.

В связи с этим АНО доходы от сдачи помещения в субаренду учитывает при определении налоговой базы по УСН в составе внереализационных доходов.