В Калмыкии задержали руководителя налоговой инспекции за незаконное возмещение НДС

В Калмыкии задержан руководитель межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3. Он подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 25 декабря 2017 года группа лиц по предварительному сговору, с целью обманного завладения средствами федерального бюджета представили в налоговый орган документы первичного бухгалтерского учета с заявлением о возврате переплаты по налогу на добавленную стоимость ООО «Тайфун» в размере более 61 млн. рублей.

НДС был из бюджета полностью возмещен.

В настоящее время глава МИФНС задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.