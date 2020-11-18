СП нашла высокие IT-расходы в некоторых министерствах и ведомствах

Эксперты Счетной палаты нашли аномалии в ИТ-расходах нескольких министерств и силовых ведомств.

Об этом говорится в экспертной записке ведомства, скачать ее можно во вложении.

Вот как выросли эти расходы в следующих ведомствах:

Минобрнауки — в 11–12 раз после разделения на два министерства, до 1,65 млрд руб.;

Росалкогольрегулирование — в четыре-пять раз, до 800 млн руб.;

Минэкономики — в четыре раза, до 1,7 млрд руб.;

Генпрокуратура — в три раза, до 8,5 млрд руб.;

Росгвардия — в 1,5 раза, до 4,5 млрд руб.;

МВД — в 1,5 раза, до 10 млрд руб.

"Генпрокуратура России запланировала в 2019 году ИТ-расходы на сумму почти в 8,5 млрд рублей (в три раза больше, чем годом ранее) и практически всю эту сумму израсходовала. Чем обусловлен такой резкий рост ИТ-расходов в главном надзорном ведомстве страны?" - пишут авторы записки.

Нашла Счетная палата аномалии и в тратах Росрезерва. Он планировал израсходовать в 2018 году на IT около 240 млн руб., но фактические расходы составили 711 млн руб.

Интересно, ответит им кто-нибудь на заданные в записке вопросы?