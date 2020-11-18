💥 Вместо копеечной накопительной пенсии люди смогут единовременно получить сотни тысяч рублей

Будет больше шансов получить пенсионные накопления единовременно. Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.

Напомним, сейчас пенсионные накопления могут выплачиваться либо единовременно при достижении старого пенсионного возраста, либо в виде пенсии. В этом случае все накопления делятся на ожидаемый период выплаты пенсии. Этот показатель с каждым годом все больше, а значит пенсия – все меньше.

В 2020 году ожидаемый период составляет 258 месяцев, в 2021 году он будет 264 месяца или 22 года.

Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина – до 77 лет.

Сейчас накопительная пенсия назначается, если она превышает 5 % от размера страховой пенсии.

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При средней пенсии в 15 000 руб. накопительная пенсия назначается размером от 750 руб. в месяц. То есть если у гражданина накопилось около 200 тыс. рублей. Возможно, человек хотел бы получить эти деньги единовременно. Но увы… Их будут выплачивать по 750 руб. в месяц.

Эту систему хотят изменить. Проработать вопрос изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений поручено Пенсионному фонду совместно с участниками рынка.

Напомним, ранее ПФР уже предлагал новую схему:

изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

При такой схеме платить до конца жизни накопительную пенсию (а не единоразово выплачивать все накопления) будут только тем россиянам, на ИЛС которых числится около 500 тыс. руб. накоплений, а таких людей в России немного.