Власти утвердили для работодателей правила по выплатам работникам за изобретения

Работодатели будут в большем объеме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих полезные для бизнеса инновационные разработки и решения.

Опубликовано соответствующее Постановление Правительства № 1848 от 16.11.2020.

По новым правилам (прежние были приняты в 2014 году, но отменены в рамках «регуляторной гильотины») за использование работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере трех средних зарплат (ранее — в размере одной зарплаты) за последние 12 календарных месяцев, когда разработка использовалась. За создание служебного изобретения работодатель выплачивает работнику, являющемуся автором такого изобретения, вознаграждение в размере 30 % его средней заработной платы, а за создание служебной полезной модели, служебного промышленного образца работодатель выплачивает работнику, являющемуся автором таких промышленного образца, полезной модели, вознаграждение в размере 20 % его средней заработной платы.

Добавим, полномочия Правительства по определению ставок, порядка и сроков выплаты вознаграждения за полезные разработки закреплены в Гражданском кодексе. Правила действуют в ситуациях, когда между работодателем и работником не заключён соответствующий договор.