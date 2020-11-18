Какими документами подтвердить экспорт по ставке НДС 0 %

Для подтверждения обоснованности применения ставки 0 % по НДС по экспорту в ИФНС представляются в том числе контракт на поставку товара и таможенная декларация (ее копия) в общем случае с отметками российского таможенного органа.

При таможенном декларировании и выпуске товаров в электронной форме налогоплательщик может представить распечатанную на бумажном носителе копию электронной декларации на товары. Последующее проставление таможенными органами соответствующих отметок о выпуске товаров на такой распечатанной и заверенной налогоплательщиком копии декларации на товары не требуется.

Вместо копий таможенных деклараций налогоплательщик может представить в ИФНС реестры таможенных деклараций.

В случае истребования налоговым органом документов, сведения из которых включены в реестры, копии указанных документов представляются налогоплательщиком в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования налогового органа.

При этом копии истребуемых таможенных деклараций, сведения из которых включены в представленные электронные реестры, могут представляться в налоговые органы без соответствующих отметок российских таможенных органов места убытия.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-13/95436 от 02.11.2020.