Промышленное производство в октябре превзошло показатели сентября на 3,8%

Росстат отмечает спад промышленного производства в октябре по сравнению с октябрем прошлого года на 5,9%. И подъем на 3,8% по сравнению с сениябрем этого года.
Рост по сравнению с сентябрем показали такие отрасли, как:
- энергетика и обеспечение теплом, газом и паром — на 21,7%;
- обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых — на 2,2% и 3,0% соответственно;
- водоотведение, водоснабжение, ликвидация отходов — на 1,1%.
- паровых котлов, кроме котлов центрального отопления (на 63,5%);
- сложного электронного облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях (на 24,7%);
- электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры (на 13,4%);
- лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (на 10,9%).
Рост на 2,0% показала только деятельность по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений выросла.
В сырьевом секторе наибольшее снижение показали добыча сырой нефти и природного газа – на 9,8%, угля – на 8,6%. При этом добыча металлических руд выросла по сравнению с октябрем 2019 года на 1,1%.
В обрабатывающих производствах снизилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 27,4%, ремонт и монтаж машин и оборудования – на 12,3%.
Одновременно выросло производство текстильных изделий – на 11,5%, мебели – на 9,7%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – на 7,6%.По сравнению с октябрем 2019 года отмечается рост в ряде отраслей:
- производство компьютеров и периферийного оборудования (рост на 76,9%);
- производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (рост на 75,1%);
- производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов (рост на 57,7%).