Промышленное производство в октябре превзошло показатели сентября на 3,8%

Росстат отмечает спад промышленного производства в октябре по сравнению с октябрем прошлого года на 5,9%. И подъем на 3,8% по сравнению с сениябрем этого года.

Рост по сравнению с сентябрем показали такие отрасли, как:

энергетика и обеспечение теплом, газом и паром — на 21,7%;

обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых — на 2,2% и 3,0% соответственно;

водоотведение, водоснабжение, ликвидация отходов — на 1,1%.

Одновременно по сравнению с сентябрем 2020 года снизилось производство:

паровых котлов, кроме котлов центрального отопления (на 63,5%);

сложного электронного облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях (на 24,7%);

электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры (на 13,4%);

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (на 10,9%).

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По сравнению с октябрем прошлого года наибольшее падение – на 8,8% – показал сырьевой сектор. Обрабатывающие производства, а также энергетический сектор и обеспечение теплом паром и газом показали снижение на 4,4% и 3,7%, соответственно.

Рост на 2,0% показала только деятельность по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений выросла.

В сырьевом секторе наибольшее снижение показали добыча сырой нефти и природного газа – на 9,8%, угля – на 8,6%. При этом добыча металлических руд выросла по сравнению с октябрем 2019 года на 1,1%.

В обрабатывающих производствах снизилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 27,4%, ремонт и монтаж машин и оборудования – на 12,3%.

Одновременно выросло производство текстильных изделий – на 11,5%, мебели – на 9,7%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – на 7,6%.

По сравнению с октябрем 2019 года отмечается рост в ряде отраслей:

производство компьютеров и периферийного оборудования (рост на 76,9%);

производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (рост на 75,1%);

производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов (рост на 57,7%).

Одновременно наибольшее падение по сравнению с октябрем 2019 года показали: