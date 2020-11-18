Госдума опять продлевает заморозку компенсаций по советским вкладам

Госдума во втором чтении приняла законопроект о продлении до 1 января 2024 года заморозки компенсаций по советским вкладам.

В 1995 году власти приняли закон, который гарантировал восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, которые были помещены на вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года и на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Восстанавливать сбережения должны были с помощью перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

Однако компенсации приостанавливаются каждый год с 2003 года по причине того, что кабмин не разработал законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания.

По материалам Aif.ru