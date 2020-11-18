Конституционных судов в регионах не будет

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1024648-7, который предусматривает упразднение всех конституционных судов субъектов России до 1 января 2023 года.

Регионы получат право создавать конституционные советы при законодательных органах власти.



После того, как законопроект окончательно примут, конституционные суды субъектов не смогут принимать новые дела к производству. Работу над уже взятыми делами суды будут обязаны завершить до своего упразднения, но не позже 1 января 2023 года, передает РБК.

В «Опоре России» пояснили, что Конституционные суды субъектов РФ прекращают свое существование в связи с принятием поправок в Конституцию.

«В первую очередь это обусловлено тем, что на практике Конституционные суды в регионах дублировали функции областных или Верховных судов субъектов РФ. Речь не идет об ущемлении права граждан обжаловать решения администрации или подзаконный акт местной власти — с этим справляются суды общей̆ юрисдикции. Таким образом, данное решение, по сути, ликвидирует дублирующие функции», — прокомментировал эксперт Денис Шульженко, президент Судебно-экспертной палаты РФ.