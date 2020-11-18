Сроки хранения аудиторских документов уточнят

Госдума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект, регламентирующий порядок хранения документов аудиторской организации и индивидуальных аудиторов.

Документом предлагается уточнить норму о хранении рабочей документации аудиторской организации и индивидуального аудитора и размещении баз данных с ней, предусмотрев запрет на такое хранение и размещение за пределами территории РФ. Также вводится норма о хранении аудиторской организацией и индивидуальным аудитором информации, содержащихся в базах данных, в течение того же срока, который установлен для хранения соответствующей информации и документации.

Кроме того, уточняется порядок исчисления сроков хранения документов (копий документов), составленных и (или) полученных при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, в т. ч. с учетом установления такого срока другими федеральными законами.

По данным Федерального казначейства, осуществляющего контроль за деятельностью аудиторских организаций, обслуживающих общественно значимые организации, с 2015 года выявлено более 200 случаев нарушения требований к хранению рабочей документации 43 аудиторскими организациями, за нарушение требований шесть аудиторских организаций исключены из реестра аудиторов и аудиторских организаций.

По материалам ТАСС