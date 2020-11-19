Стоимость авиаперевозок снизилась из-за пандемии. Так считает и.о. главы Минтранса

Из-за пандемии коронавируса снизилась стоимость, в первую очередь, авиаперевозок. Зато она повысилась в других секторах.
Об этом заявил и.о. министра транспорта Александр Нерадько.
«Многие авиакомпании понизили стоимость перевозок. Приходится приспосабливаться к этой ситуации. У многих компаний есть стремление создавать свои лоукостеры», — сказал Нерадько в ходе панельной дискуссии в рамках форума «Транспортная неделя 2020».
Он отметил, что программа лоукостеров стала особенно быстро развиваться в последнее время.
«Компания „Победа“ в период пандемии демонстрирует великолепные показатели перевозки пассажиров и билет при этом стоит очень дешево», — заметил Нерадько.
По материалам «РГ».