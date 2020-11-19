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Стоимость авиаперевозок снизилась из-за пандемии. Так считает и.о. главы Минтранса

Из-за пандемии коронавируса снизилась стоимость, в первую очередь, авиаперевозок. Зато она повысилась в других секторах.

Об этом заявил и.о. министра транспорта Александр Нерадько.

«Многие авиакомпании понизили стоимость перевозок. Приходится приспосабливаться к этой ситуации. У многих компаний есть стремление создавать свои лоукостеры», — сказал Нерадько в ходе панельной дискуссии в рамках форума «Транспортная неделя 2020».

Он отметил, что программа лоукостеров стала особенно быстро развиваться в последнее время.

«Компания „Победа“ в период пандемии демонстрирует великолепные показатели перевозки пассажиров и билет при этом стоит очень дешево», — заметил Нерадько.

По материалам «РГ».

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