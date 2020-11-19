Люди мечтают о зарплате в 162 000 рублей

Зарплатой мечты стала сумма в 162 000 рублей ежемесячно. Это на 119 % больше, чем в аналогичном исследовании, проведенном сервисом Работа.ру в июне 2020 — тогда желаемая зарплата составила 74 000 рублей.

При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 182 000 рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 169 000 рублей.

Каждый пятый житель России (20 %) в 2021 году хочет получать зарплату более 100 000 рублей, 28 % — от 30 000 до 50 000 рублей, а 10 % — до 30 000 рублей.