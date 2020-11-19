Как быть работнику в командировке, если у него проявились симптомы COVID-19

Новые пандемийные реалии вызвали много вопросов к тому, как быть людям в командировках, если у них вдруг проявляются симптомы заболевания? Куда обращаться за помощью, вернут ли стоимость авиабилетов, окажут ли медпомощь?

Рассказывает Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической фирмы BLS.

Что будет с работником в командировке, если он обратится за медпомощью с подозрением на коронавирус?

«Если работник в командировке обратился за медицинской помощью с подозрением на COVID-19, санитарный врач должен выдать ему постановление об изоляции. если не было решения о госпитализации, ему должно быть выдано постановление должно быть определено место изоляции. В случае командировки местом, где работник должен находиться на изоляции, будет забронированный для него номер в гостинице. Не пустить в гостиницу с постановлением санитарного врача работника персонал гостиницы не имеет права».

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«Если все-таки не пускают, он может обратиться в полицию».

«Если у работника поднялась температура, это не основание отказать ему в заселении в гостиницу. В соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача гостиница обязана организовать „входной фильтр“ с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом».

«При этом, не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк)».

«Что касается гостей, то при повышении у них температуры и появлении симптомов ОРВИ персонал гостиницы должен незамедлительно принять меры для их изоляции в номере и проинформировать медицинское учреждение (п. 12, 17 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.06.2020). Таким образом, при повышении температуры и появлении симптомов COVID-19 у командированного работника следует рекомендовать ему заселиться в гостиницу и вызвать врача».