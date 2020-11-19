Егоров рассказал Путину о снижении количества налоговых проверок. И об уходе от привычки не платить налоги

Глава ФНС рассказал Президенту о сокращении количества налоговых проверок по сравнению с прошлыми годами.
На вопрос Путина, «количество выездных проверок, надеюсь, сокращается?», Егоров ответил:
«Если у нас 2010 год — это 70 тысяч проверок, прошлый год — это 9 тысяч проверок. Я поясню: здесь вопрос не в том, что мы просто сокращаем проверки, а суть заключается в том, что мы внедряем аналитические инструменты, и, по сути, компании видят, что транзакции отслеживаются, и смысла уходить [от уплаты налогов] просто никакого нет».
А после добавил о том, что уходит привычка не платить налоги:
«Нам вообще кажется, что даже важно не как цифры изменились, а мы сегодня наблюдаем минимальную сумму, долю налогового разрыва, например в НДС, 0,43 процента от всех оборотов, всех вычетов страны. Такой минимальной цифры мы еще не наблюдали, а качество, то есть привычка ухода от уплаты налогов, по сути, сама уходит. Даже в такой кризисной ситуации мы все равно наблюдаем очень низкие показатели налогового разрыва — это, мне кажется, особенная ценность».
Привычка, наверное уходит, Но уходит ли необходимость?